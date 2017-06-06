 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 03:21 مساءً
روابط سريعة
لافروف: لا نرى شفافية في التحقيق الهولندي بحادثة "بوينج 777"
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: لا نرى شفافية في التحقيق الهولندي بحادثة "بوينج 777"

2017-06-06 14:23:23
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا ترى شفافية في التحقيق الهولندي بحادثة طائرة “بوينج 777” التي سقطت شرق أوكرانيا عام 2014.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” اليوم الثلاثاء “إن المطلوب هو الشفافية، التي لم نراها في التحقيق الذي جرى بقيادة هولندا”.

وأضاف “بدون شك من الضروري الشفافية التي ستظهر الحقائق، وليس المطلوب نتائج تستخدمها الولايات المتحدة لإثبات ما لا برهان له”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3