أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا ترى شفافية في التحقيق الهولندي بحادثة طائرة “بوينج 777” التي سقطت شرق أوكرانيا عام 2014.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” اليوم الثلاثاء “إن المطلوب هو الشفافية، التي لم نراها في التحقيق الذي جرى بقيادة هولندا”.

وأضاف “بدون شك من الضروري الشفافية التي ستظهر الحقائق، وليس المطلوب نتائج تستخدمها الولايات المتحدة لإثبات ما لا برهان له”.