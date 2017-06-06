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7 قتلى إثر انفجار قرب مسجد بمدينة هراة الأفغانية
انفجار في افغانستان

7 قتلى إثر انفجار قرب مسجد بمدينة هراة الأفغانية

2017-06-06 14:18:47
متابعات

أفادت مصادر إعلامية أفغانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين على الأقل جراء انفجار دوى قرب المسجد المركزي في مدينة هراة غرب أفغانستان.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عمود دخان أسود يتصاعد فوق موقع الانفجار وجثث الضحايا.

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