إجلاء ركاب طائرة أسترالية والسبب!!

أخلت السلطات الأسترالية طائرة بشكل طارئ اليوم الثلاثاء، قبل إقلاعها من مطار مدينة البوري، إثر العثور على قصاصة ورقية في أحد مراحيضها تخبر بوجود عبوة ناسفة في ...