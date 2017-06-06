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خبير تمويل: مقاطعة ليبيا لقطر ليست لها أبعاد اقتصادية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خبير تمويل: مقاطعة ليبيا لقطر ليست لها أبعاد اقتصادية

2017-06-06 14:16:59
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور سليمان الشحومي أستاذ التمويل ورئيس البورصة الليبية سابقا ، أن مقاطعة ليبيا للعلاقات مع قطر هي سياسية نظرا لنقص التعاملات التجارية بين البلدين، موضحا أن مقاطعة الدول الخليجية لقطر تستند إلى بعدين سياسي واقتصادي.
وأشار الشحومي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن البورصة القطرية تدار بواسطة أحدى إدارات البورصات الأمريكية، مضيفا قرارات “المقاطعة” خلقت حالة من الهلع لدي المستثمرين الأجانب في قطر مما أدى إلى خسارة البورصة.
وأعلن أن قرارات المقاطعة ستنعكس بشكل سلبي بسبب توقف العديد من رحلات الطيران أو تغيرات مساراتها بالإضافة إلى نقص التوريدات التجارية البرية مع السعودية والإمارات مما سيؤدي إلى رفع الأسعار ونقص هامش الربحية للمستثمرين.
وكانت 7 دول قد أعلنوا أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وهما مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف، حيث أتهموا إدارة الدوحة بـ”التدخل في شئونهم الداخلية ودعم الإرهاب”.

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