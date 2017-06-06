الصين تحرس أحذية إيفانكا2017-06-06 14:33:11
اعتقلت السلطات الصينية ناشطا كان يجري تحقيقات بشأن مخالفات لشروط العمل في معمل صيني ينتج أحذية لعلامة تجارية تمتلكها إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة -رويترز- عن “لي تشيانج” مدير المنظمة الحقوقية الصينية “China Labor Watc” أن الناشط “هوا هاى فنغ” اعتقل في محافظة جيانج شي جنوب شرق البلاد للاشتباه في استخدامه غير المشروع لأجهزة تصنت.
ولفت الحقوقي الصيني إلى أن الرجل المعتقل بالإضافة إلى اثنين آخرين مفقودين كانوا يجرون تحقيقات عن المعمل الذي ينتج أحذية لماركة إيفانكا ترامب ولماركات غربية أخرى.
ووجه مدير المنظمة الحقوقية الصينية نداء إلى “الرئيس الأمريكي ترامب وإلى إيفانكا نفسها، وإلى الشركة المرتبطة بها، من أجل العمل على حماية وإطلاق سراح نشطائنا”.
وذكرت وكالة -أسوشيتد برس- نقلا عن رئيس المنظمة الحقوقية الصينية، أن الاتصال بالنشطاء الثلاثة انقطع في العطلة الأسبوعية، مرجحا أن تكون الشرطة أو الشركة قد احتجزتهم، كي “لا يتم الوصول إليهم”.
وأفادت الوكالة بأن منظمة “China Labor Watch” تستعد لنشر تقرير عن تلك التحقيقات في يونيو المقبل.
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