مستشار ترامب: واشنطن ستتخذ «موقفا إستراتيجيا» ضد قطر2017-06-06 14:15:53
قال مستشار الشئون الخارجية في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليد فارس، إن هناك “قلقا أمريكيا كبيرا” من الدوحة، التي وجهت انتقادات داخلية للرئيس الأمريكي وإدارته، وذلك عبر تسجيل مصور نشره على صفحته في فيس بوك.
وأضاف فارس أن “الإدارة الأمريكية والكونجرس يدرسان المواقف التي صدرت عن قطر في موضوع يتعلق بانتقاد إدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب (شخصيا)”.
وقال إن “هذه القضية داخلية أمريكية، ولا علاقة لها بالمنطقة العربية”، مشيرا إلى انتقاد قطر للإدارة الأمريكية “حاز قلقا كبيرا في واشنطن”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وحذر فارس من أن الإدارة الأمريكية سيكون لها “موقف إستراتيجي” من الدوحة في حال لم تتخل عن سياستها الحالية في دعم الجماعات المتطرفة وغض الطرف عن محاربة الإرهاب.
وقال إن هذا الموقف “غير شخصي وليس متسرعا، بل مبني على مجموعة الانتقادات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية القطرية ومجموعة الانتقادات الكثيرة ما بين دول الخليج وقطر”.
وتساءل فارس: ” كيف يمكن لأحد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهي قطر، أن تفتح جسرا مع النظام الإيراني؟”، مذكرا في الوقت نفسه بتصريحات الرئيس ترامب مؤخرا في الرياض بشأن ضرورة وجود موقف عربي موحد لوضع حد للانفلات العسكري والأمني الإيراني بالمنطقة.
وقال: “ما هو معلوم أن النظام الإيراني يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكد عليه وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين ومستشاري الأمن القومي وأعضاء كثر للأكثرية في الكونجرس الأمريكي”.
وأعرب فارس عن اعتقاده أن واشنطن “ستتجه عبر الدبلوماسية الخفية أو السرية أو غير المباشرة إلى شركائها في المنطقة لتفهم منهم حقيقة الأمور”.
وأضاف: “سيكون هناك بالطبع رسالة إلى قطر، وسوف تكون أمام خيارين: إما أن تلتزم قطر بهذه الجبهة العريضة للدول العربية والإسلامية وتتخلى عن سياساتها الحالية فتصلح الأمور وتعود إلى ما كانت عليه أو أفضل”.
وختم فارس بالقول: “أو أن يكون للإدارة الأمريكية موقف إستراتيجي من الدوحة مبني على مجموعة الانتقادات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية القطرية ومجموعة الانتقادات الكثيرة ما بين دول الخليج وقطر”.
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