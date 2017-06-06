تايلاند تسعى إلى طلب «تأمين سفر» من زائريها قبل دخولها2017-06-06 14:10:49
قال مسؤول في الحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن مسؤولي السياحة في تايلاند يتقدمون باقتراح يطلب من جميع زائري البلاد الحصول على تأمين سفر قبل الدخول.
وقال مدير إدارة سلامة السياحة ومعايير الأمان، جاتورون فاكديوانيت، إن المسؤولين في وزارة السياحة والرياضة يتباحثون حاليا بشأن الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع الأسبوع الماضي، لجعل تأمين السفر إلزاميا.
وبحسب جاتورون، فإن الزائرين الذين ليس لديهم تأمين سفر يكلفوا تايلاند ما لا يقل عن 3 مليارات بات (88 مليون دولار) سنويا، مقابل علاجهم في مستشفيات تابعة للدولة.
وقال: «إننا نحتاج إلى تمرير ذلك في أسرع وقت ممكن، لأن المشكلة تزداد تفاقما».
وقال جاتورون إن مسئولي الحكومة سيبحثون مع الجهات العاملة في السياحة، أفضل طريقة لتنفيذ القاعدة الجديدة؛ وذلك قبل تقديم الاقتراح إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.
وأضاف أنه من المحتمل أن يتم فحص وثائق تأمين السفر لدى مكاتب الهجرة عند الوصول؛ حيث أن الكثير من الزائرين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول البلاد.
ويشار إلى أن السياحة تعتبر صناعة رئيسية في تايلاند، التي زارها أكثر من 14 مليون شخص منذ 1 يناير الماضي، ما أدى إلى تحقيق عوائد تقدر بـ20.5 مليار دولار.
-
تأجيل دعوى بطلان اتفاقية «سد النهضة» لـ28 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتى ...Tue, 06 Jun 2017 10:42:42 GMT
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ... Sun, ...Tue, 06 Jun 2017 07:16:52 GMT
-
148 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون وطلاب يهود، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وقال المنسق الإعلامي في ...Tue, 06 Jun 2017 13:00:01 GMT
-
جامعة "هارفارد" وجهة أثرياء العالم
نشرت شركة “ويلث – إكس” Wealth-X تقريرا عن أبرز جامعات العالم التي تخرج فيها أكبر عدد من الأثرياء. وأجرت الشركة إحصاءات لعدد الأثرياء الذين أنهوا المرحلة الجامعية أو ...Tue, 06 Jun 2017 12:15:19 GMT
-
لأول مرة.. قناة السويس تجذب سفن «CJX» العملاقةTue, 06 Jun 2017 11:42:51 GMT
-
المركزي السعودي: لا تعامل مع بنوك قطر بالريال القطري
كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. ولليوم الثاني على التوالي تواصلت المضاربات ...Tue, 06 Jun 2017 11:40:08 GMT
-
وزير البترول يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد أرمان ايساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة . استعرض اللقاء سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين ...Tue, 06 Jun 2017 08:11:22 GMT
-
إجلاء ركاب طائرة أسترالية والسبب!!
أخلت السلطات الأسترالية طائرة بشكل طارئ اليوم الثلاثاء، قبل إقلاعها من مطار مدينة البوري، إثر العثور على قصاصة ورقية في أحد مراحيضها تخبر بوجود عبوة ناسفة في ...Tue, 06 Jun 2017 10:42:42 GMT