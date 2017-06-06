ركاب يقفزون من طائرة في مطار بأستراليا بعد رسالة تهديد كاذبة2017-06-06 14:06:17
قالت الشرطة ووسائل إعلام أسترالية ، اليوم الثلاثاء، إن ركاب طائرة قفزوا منها بعد هبوطها في مطار في منطقة ريفية باستراليا بعد العثور على رسالة تهديد في دورة مياه تبين فيما بعد أنها خدعة.
وتأتي هذه الواقعة بعد يوم على عملية حصار في ملبورن تتعامل معها الشرطة على أنها عملية إرهابية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة ،”لم يعثر على شيء. لم يكن هناك أي تهديد واقعي لأحد. إنها مجرد رسالة وبالتالي لم يكن هناك شيء”.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم إخلاء الطائرة التي كانت تقل 42 راكبا في رحلة داخلية في المطار في ألبوري في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية وتم اعتقال رجل.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الاسترالية عن أحد الركاب قوله إنه سمع شخصا يصرخ: “اتركوا أمتعتكم واخرجوا واركضوا”. وأشارت الوكالة إلى أن الركاب قفزوا إلى المدرج.
وقالت إميلي ووترز المتحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز ، إن “الشرطة وخدمات الطوارئ حضرا إلى مطار ألبوري بعد تلقيهما معلومات عن العثور على رسالة في منطقة دورات المياه”.
وأضافت ووترز “نزل جميع الركاب واعتقل شخص في غضون خمس دقائق” رافضة الكشف عن المزيد من المعلومات.
ولم تفصح ووترز عما ورد في تلك الرسالة.
وذكرت شركة فيرجن أستراليا للطيران أن الشرطة كانت بانتظار الطائرة لدى وصولها “جراء حدث امني على متنها”. ولم تؤكد على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول قال إن الشرطة تتعامل مع حصار دام في مدينة ملبورن على أنه “عمل إرهابي” وذلك بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية أن أحد مقاتليها هو المسلح المسؤول عن الواقعة. وقتلت الشرطة الاسترالية بالرصاص المسلح يعقوب خيري، الذي له سجل إجرامي طويل، أمس الاثنين بعدما قتل رجلا في بهو مبنى سكني في ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا واحتجز امرأة رهينة داخل المبنى.
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