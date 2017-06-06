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نائب برلمانى: عاوزين وزير سياحة ابن سوق وفاهم الشغلانة
يحيى راشد وزير السياحة

نائب برلمانى: عاوزين وزير سياحة ابن سوق وفاهم الشغلانة

2017-06-06 13:59:29

أكد النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن وزارة السياحة بالكامل أثبتت فشلها فى تنفيذ برنامج استعادة السياحة لرونقها من جديد، إلى جانب فشل التواصل فى استعادة السياحة الروسية، قائلا “يعنى معرفناش نرجع السياحة الروسية، يبقى مش لازم نعتمد إعتماد كلى عليها، ونشوف أسواق بديلة ونتوجه لول إحنا غايبين عنها”.
وأضاف “سميح” فى تصريحات صحفية، أن وزير السياحة فى كل مرة يأتى فيها إلى البرلمان ينقل نفس الكلام الذى اعلنته فى الجلسات السابقة التى شارك بها، قائلا “إحنا عاوزين وزير سياحة ابن سوق وفاهم الشغلانة، إنما الموجود حاليا أثبت فشله الذريع فى إدارة الملف بالكامل”.

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