أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى حلف “الناتو” لن يعزز أمن الحلف .

وقال لافروف خلال مؤتمر مع نظيره السلوفاكي اليوم الثلاثاء “إنه مشروع جيوسياسي بحت، لكنه لا يعزز أمن “الناتو”، وهذا أمر واضح، مضيفا أن انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي على الأرجح إلى نفقات إضافية لدول الناتو، لأنه يجب تحضير أراضي الجبل الأسود من الناحية العسكرية التقنية.

وأوضح لافروف أن هذه الخطوة لن تعزز أمن الجبل الأسود لأن لا أحد يهددها، موضحا أن الهستيريا المعادية لروسيا في الجبل الأسود تبعث على الأسف.

في نفس الوقت، أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تعارض أن تصبح دول البلقان، بما في ذلك الجبل الأسود ومقدونيا، جزء من التكامل الاقتصادي الأوروبي، مضيفا القول : “نحن لا نعارض ولا يمكننا أن نعارض أن تصبح هذه الدول جزءا من التكامل الاقتصادي الأوروبي”.