 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 03:16 مساءً
روابط سريعة
300 مليار دولار.. خسائر قطر حال سحب تنظيم المونديال
اسبوع الفيفا

300 مليار دولار.. خسائر قطر حال سحب تنظيم المونديال

2017-06-06 14:00:11

سيكون الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” مطالبًا بدراسة سحب ملف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، بعد كشف تورطها فى تمويل الإرهاب ومقاطعتها من جانب مجموعة دول عربية وعلى رأسها مصر.

وجاء أول رد سريعًا من ألمانيا، حيث أعرب راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم، عن اعتقاده بأنه لم يعد من المستبعد من الناحية المبدئية مقاطعة كأس العالم 2022 فى قطر وذلك بعد التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.

وأعلنت 6 دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر أمس، الاثنين، وهى “مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا”، على خلفية تورطها فى دعم المنظمات الإرهابية.

كانت قطر قد فازت بتنظيم كأس العالم 2022 فى واقعة فساد شهيرة هزت أرجاء “فيفا” وتسببت فى ثورة داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم كلفت رئيسه التاريخى جوزيف بلاتر خسارة مقعده وإيقافه برفقة مجموعة كبيرة من المسئولين المرموقين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3