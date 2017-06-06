سيكون الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” مطالبًا بدراسة سحب ملف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، بعد كشف تورطها فى تمويل الإرهاب ومقاطعتها من جانب مجموعة دول عربية وعلى رأسها مصر.

وجاء أول رد سريعًا من ألمانيا، حيث أعرب راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم، عن اعتقاده بأنه لم يعد من المستبعد من الناحية المبدئية مقاطعة كأس العالم 2022 فى قطر وذلك بعد التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.

وأعلنت 6 دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر أمس، الاثنين، وهى “مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا”، على خلفية تورطها فى دعم المنظمات الإرهابية.

كانت قطر قد فازت بتنظيم كأس العالم 2022 فى واقعة فساد شهيرة هزت أرجاء “فيفا” وتسببت فى ثورة داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم كلفت رئيسه التاريخى جوزيف بلاتر خسارة مقعده وإيقافه برفقة مجموعة كبيرة من المسئولين المرموقين.