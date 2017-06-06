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مسئولة أمريكية: ترامب سيعلن سياسته النهائية حول أفغانستان قريبا
دونالد ترامب‎

مسئولة أمريكية: ترامب سيعلن سياسته النهائية حول أفغانستان قريبا

2017-06-06 13:55:41
أ ش أ

قالت ليزا كورتيس مستشارة البيت الأبيض لشؤون جنوب ووسط آسيا، إن ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوصل إلى صيغة نهائية حول سياسته بشأن أفغانستان في المستقبل ‏القريب.‏

وأوضحت كورتيس خلال اجتماعها في كابول مع مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف إتمار، وفقا لوكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، اليوم الثلاثاء - أن ‏الإدارة والشعب الأمريكي يقفان إلى جانب حكومة وشعب أفغانستان لمواجهة تحديات سياسية ‏وأمنية صعبة.‏

وأشادت كورتيس خلال الاجتماع بالحكومة الأفغانية لعقدها ‏مؤتمر “قمة كابول” الدولي، بهدف التوصل لاستراتيجية مشتركة في الحرب ضد الإرهاب. ‏

وأكدت مجددا دعم الولايات المتحدة الكامل فيما يتعلق بقرارات وتنفيذ خطط مؤتمر عملية كابول، مضيفة أن إدارة ترامب أكملت مراجعتها للسياسة الخاصة بأفغانستان.‏

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