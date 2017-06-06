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مريضة تقاضي طبيبة أسنان خلعت لها 22 سنا سليمة
طبيب الاسنان

مريضة تقاضي طبيبة أسنان خلعت لها 22 سنا سليمة

2017-06-06 14:12:47
وكالات

قامت طبيبة أسنان روسية بالاحتيال على مريضة وابتزاز أموالها بعدما قامت بخلع 22 سنا سليمة لا تحتاج لأي علاج مقابل ما يزيد على 800 ألف روبل (14 ألف دولار).

وبدأت عملية الإحتيال عندما توجهت مواطنة من سان بطرسبرج إلى عيادة أسنان خاصة, وقامت الطبيبة “40 عاما” بخداع المريضة حيث قامت بإزالة 22 سنا سليمة تحت ذريعة أنها بحاجة إلى تركيب أسنان صناعية ومقابل هذا تمكنت من الحصول على أكثر من 840 ألف روبل.

وعندما أدركت المريضة أن الأمور لا تسير على مايرام كان قد فات الأوان, ولكنها قامت بمقاضاة الطبيبة, واستمرت التحقيقات على مدى فترة طويلة, وإذا ما تمت إدانة الطبيبة, فإنها ربما تمضي عدة سنوات من عمرها خلف القضبان.

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