أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي أن معركة الرقة ستكون “طويلة وصعبة” .

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه سيكون هناك قتال صعب بعد هزيمة “داعش” في الموصل والرقة .

وكان التحالف الدولي أعلن في وقت سابق، أن عدد النازحين الذين فروا من مدينة الرقة السورية بلغ مع اقتراب المعركة الحاسمة لتحريرها حوالي 200 ألف شخص.