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التحالف الدولي: معركة الرقة ستكون "طويلة وصعبة"
التحالف الدولي

التحالف الدولي: معركة الرقة ستكون "طويلة وصعبة"

2017-06-06 14:16:48
وكالات

  أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي أن معركة الرقة ستكون “طويلة وصعبة” .
وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه سيكون هناك قتال صعب بعد هزيمة “داعش” في الموصل والرقة .
وكان التحالف الدولي أعلن في وقت سابق، أن عدد النازحين الذين فروا من مدينة الرقة السورية بلغ مع اقتراب المعركة الحاسمة لتحريرها حوالي 200 ألف شخص.

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