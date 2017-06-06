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"المولوية المصرية" على المسرح المكشوف بالأوبرا 23 يونيو
المولوية

"المولوية المصرية" على المسرح المكشوف بالأوبرا 23 يونيو

2017-06-06 14:21:43
وكالات

تحيي فرقة المولوية المصرية حفلا فنيا يوم 23 يونيو الجاري، على المسرح المكشوف، في إطار السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال الشهر المبارك.
جدير بالذكر أن “المولوية المصرية” هي فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفي الذي نشأ عن إحدى الطرق التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلى مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيدا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وتقدم الفرقة مزيجا فنيا متميزا يجمع رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات ليعكس حالة فريدة من التصوف.
وشاركت الفرقة فى عدد من الحفلات بدار الأوبرا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون

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