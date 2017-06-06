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أمير الكويت يسافر إلى السعودية للوساطة حول الخلاف مع قطر
امير الكويت

أمير الكويت يسافر إلى السعودية للوساطة حول الخلاف مع قطر

2017-06-06 12:04:43
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توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي في الكويت، قوله إن أمير الكويت توجه إلى السعودية للوساطة حول النزاع الخليجي مع قطر.

ويسعى أمير الكويت منذ فترة للوساطة بين الدوحة والدول الخليجية لنزع فتيل الأزمة، التي وصلت إلى ذروتها، أمس الاثنين، بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتلتهم اليمن وليبيا ودول أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمامها.

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