أكد اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية وأحد المسئولين السابقين بالمخابرات القطرية، أن أسرة “آل ثاني” الحاكمة في قطر “غير معروف تأصيلها التأريخي”، مشيرا إلى أنها تنسب إلى إبراهيم الخراز الذي اعتبره بانه “وكيل الاحتلال الإنجليزي في قطر” وهو غير قطري إلى أن نالت قطر استقلاليتها.

وأشار منصور من خلال لقائه ببرنامج “صباح أون” المذاع على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمير حمد بن خليفة قد عزل والده عن الحكم على الرغم من أنه يعتبر “الأبن الرؤوف والحبيب المساند لوالده”، موضحا أن رئيس المخابرات العامة القطرية الشيخ حسن بن عبد الله قد رفض التصدي للأمير حمد لأنه يعتبر مشرف على الجهاز.

ووصف منصور الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية الأسبق بـ”الجاسوس الأمريكي والهمجي والكاره لمصر والسعودية”، مؤكدا أنه دعم حمد لعزل والده عن الحكم.

وأعلن أن الأسرة الحاكمة في قطر رافضة لاستمرار الأمير تميم بن حمد لكرههم إياه هو والدته الشيخة موزة، مؤكدا أنه هناك تجاه لتولي أحد أبناء الشيخ أحمد بن علي الأمير القطري الأول عقب الاستقلال.

واعتبر قرار قطع العلاقات مع قطر بأنها تعبير عن مطلب للشارع والحكومات العربية، مؤكدا أن تميم لن يبقى في الحكم.

وأضاف أن حكام قطر كانوا ينفذون خطة “الشرق الأوسط الكبير” الذي وضعته كونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية السابقة بأموالهم، موضحا أن المسئولين بقطر بدأوا ينفذون الخطة بعيد عن الولايات المتحدة.

وذكر أن تصريحات الأمير تميم بن حمد تدل على أنه “ساذج سياسيا”، متوقعا حدوث تغيرات حادة داخل قطر.

وأوضح أن قطر لها سياسات تحرض الشعوب على حكوماتهم بالإضافة إلى أنها “تدعم طرفي الصراعات”، وقال: “الشيطان يقف منبهرا من ما عمله الأمير لقطري”.

وكانت 7 دول قد أعلنوا أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وهما مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف، حيث أتهموا إدارة الدوحة بـ”التدخل في شئونهم الداخلية ودعم الإرهاب”.