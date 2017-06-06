قالت مصادر برلمانية، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش اتفاقية “تيران وصنافير”، المتعلقة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وعدد من المسئولين، عقدوا اجتماعات قبل أيام، مع عدد من النواب من مختلف القوى السياسية، للحوار حول مصير الاتفاقية تحت قبة البرلمان؛ حيث عرضوا عددا من المستندات التي تؤكد سعودية الجزيرتين.

ومن المقرر، أن يتم عقد جلسات استماع بالبرلمان، حول الاتفاقية، يتم خلالها التعرف على كافة الأراء المؤيدة والمعارضة لها.