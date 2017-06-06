 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 12:17 مساءً
روابط سريعة
ميناء الزيتيات يستقبل السفينة «جاز هونر» وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز‎
ميناء الزيتيات

ميناء الزيتيات يستقبل السفينة «جاز هونر» وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز‎

2017-06-06 12:02:16
محيط: أ. ش. أ

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم الثلاثاء، السفينة “جاز هونر” وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز مقبلة من ميناء ينبع السعودي.

وقال المتحدث الإعلامي - في تصريح صحفي له - إن ميناء سفاجا استقبل السفينتين “مسرة”، و”النوي إكسبريس” وعلى متنها 964 راكبا، و141 شاحنة بضائع، و 17 شاحنة، و31 سيارة، كما تغادر 3 سفن هي “القاهرة، وعمان، و بوسيدون إكسبريس”، وعلى متنها 163 راكبا و117 شاحنة و 13 سيارة.

من جانب آخر، يستعد ميناء نويبع، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 292 راكبا و 28 برادا و 5 تريلات و 7 سيارات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3