ميناء الزيتيات يستقبل السفينة «جاز هونر» وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز2017-06-06 12:02:16
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم الثلاثاء، السفينة “جاز هونر” وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز مقبلة من ميناء ينبع السعودي.
وقال المتحدث الإعلامي - في تصريح صحفي له - إن ميناء سفاجا استقبل السفينتين “مسرة”، و”النوي إكسبريس” وعلى متنها 964 راكبا، و141 شاحنة بضائع، و 17 شاحنة، و31 سيارة، كما تغادر 3 سفن هي “القاهرة، وعمان، و بوسيدون إكسبريس”، وعلى متنها 163 راكبا و117 شاحنة و 13 سيارة.
من جانب آخر، يستعد ميناء نويبع، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 292 راكبا و 28 برادا و 5 تريلات و 7 سيارات.
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