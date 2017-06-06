اتهم القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ، دولة قطر بدعم الإرهابيين وزعزعة الاستقرار في المنطقة ، مضيفاً بأن قطر دعمت الإرهاب بالمال والسلاح وهددت الأمن القومي العربي بسبب تحالفها مع الإرهاب وتمويله .

وقال حفتر ، في تصريح لوكالة سبوتنك الإخبارية الروسية،نقلته عنها وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء ” لقد أساءت قطر إلى محيطها الخليجي وامتدت الإساءة البالغة حتى بلغت ليبيا، وقد نبهنا مراراً وتكراراً إلى خطورة ارتباطها المباشر مع الإخوان المسلمين” والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم “أنصار الشريعة وداعش في ليبيا”.

وأعرب القائد العام عن استيائه من عمل دولة قطر المتواصل لضرب الجيش الليبي والقضاء عليه، مضيفاً أنه قد تبين أن قطر لم تكن تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا فحسب بل في العالم العربي بأسره .