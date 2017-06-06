 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 12:12 مساءً
روابط سريعة
حفتر: قطر دعمت الإرهاب بالمال والسلاح وهددت الأمن القومي العربي
قائد القوات البرية الليبية السابق اللواء خليفة حفتر

حفتر: قطر دعمت الإرهاب بالمال والسلاح وهددت الأمن القومي العربي

2017-06-06 11:56:45
أ ش أ

اتهم القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ، دولة قطر بدعم الإرهابيين وزعزعة الاستقرار في المنطقة ، مضيفاً بأن قطر دعمت الإرهاب بالمال والسلاح وهددت الأمن القومي العربي بسبب تحالفها مع الإرهاب وتمويله .

وقال حفتر ، في تصريح لوكالة سبوتنك الإخبارية الروسية،نقلته عنها وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء ” لقد أساءت قطر إلى محيطها الخليجي وامتدت الإساءة البالغة حتى بلغت ليبيا، وقد نبهنا مراراً وتكراراً إلى خطورة ارتباطها المباشر مع الإخوان المسلمين” والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم “أنصار الشريعة وداعش في ليبيا”.

وأعرب القائد العام عن استيائه من عمل دولة قطر المتواصل لضرب الجيش الليبي والقضاء عليه، مضيفاً أنه قد تبين أن قطر لم تكن تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا فحسب بل في العالم العربي بأسره .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3