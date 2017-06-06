أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، عن الوقوف دقيقة صمت فى المملكة المتحدة وبجميع سفاراتها بالخارج الساعة 11 صباح اليوم بتوقيت بريطانيا، تقديرا لضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير في لندن.

يذكر أن العاصمة البريطانية شهدت هجمات إرهابية يوم السبت الماضى، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين، ونفذها مجموعة من ثلاثة أشخاص بسيارة مغلقة (فان)، ودهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وقاموا بطعن زوار المطاعم والمقاهى بالسكاكين فى منطقة بورو ماركت؛ ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 50 آخرين.