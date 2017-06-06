التمثيل التجاري: إبرام تعاقدات تصديرية إلى كردستان ب 8 ملايين دولار2017-06-06 11:51:01
أعلن أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، نجاح جهود المكتب التجاري المصري في أربيل في إبرام تعاقدات تصديرية لبعض المنتجات المصرية إلى السوق الكردستاني بقيمة 8 ملايين دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، كما نجح في إيفاد بعثة تجارية تضم 10 من كبار المستوردين من إقليم كردستان في مجالات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، للمشاركة في معرض “فوود أفريكا” الذي أقيم خلال الفترة من 22-24 أبريل الماضي بالقاهرة.
وأوضح عنتر، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الوفد يعد خامس الوفود التجارية التي قام المكتب التجاري في أربيل بتنظيم زيارتها إلى مصر خلال الثلاثة شهور الأخيرة، والتي ضمت 50 شركة مستوردة من كردستان، والعاملة في مختلف القطاعات، التي تضم المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، والأثاث، والمفروشات، والصناعات الجلدية والأحذية، والمنتجات الكيماوية، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية.
وقال إن المكاتب التجارية المصرية في مختلف دول العالم تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ تكليفات وزير التجارة والصناعة الرامية إلى زيادة صادراتنا من البنود التقليدية وغير التقليدية إلى مختلف الأسواق، والعمل على تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن إقليم كردستان يعد من الأسواق الواعدة التي تمثل فرصة جيدة للصادرات المصرية حيث يعتمد هذا السوق على استيراد أكثر من 95% من احتياجاته الاستهلاكية بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنويا.
وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات المصرية إلى إقليم كردستان شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث ارتفعت من 89 مليون جنيه عام 2010 “قبل افتتاح المكتب التجاري عام 2011” إلى نحو 754 مليون جنيه، خلال عام 2015، كما بلغت نحو 672 مليون جنيه عام 2016، مضيفا أن أهم الصادرات المصرية إلى الإقليم تضم الأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات، والمراوح، والأثاث، والخضروات والفاكهة، والأدوية.
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