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مقدمة «الرئاسة» تغادر إلى ألمانيا للإعداد لزيارة السيسي
مطار القاهرة‎

مقدمة «الرئاسة» تغادر إلى ألمانيا للإعداد لزيارة السيسي

2017-06-06 11:47:53

غادرت منذ قليل، مقدمة رئاسة الجمهورية متجهة إلى ألمانيا للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقرر لها مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في القمة الأفريقية المصغرة التي تستضيفها برلين حول “التنمية في أفريقيا”.

وقالت مصادر بمطار القاهرة: إنه تم استقبال الوفد بصالة كبار الزوار تمهيدا لإنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المصرية المتجهة إلى برلين، وذلك للإعداد إلى زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.

ومن المقرر أن يحضر القمة الأفريقية المصغرة عدد من الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة جهود التنمية في أفريقيا، وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن عقد ملتقى اقتصادي على هامش القمة الأفريقية المصغرة، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من شركات الطاقة وشركات الأدوية.

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