أعلن رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، أن بلاده تتخذ موقف الانتظار والترقب، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستحذو حذو بعض الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الرزاق في كوالالمبور الليلة الماضية في معرض تعليقه على آخر تطورات منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الماليزي بهذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية “برناما”، “ننتظر ونترقب، لأن علاقاتنا مع دول الخليج العربي وطيدة، ونحن لا نعرف حقيقة القضية في الوقت الحالى، وسنراقب تطوراتها”.

كانت المملكة العربية السعودية، ومصر، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين وليبيا، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر أمس، متهمين إياها بدعم المنظمات الإرهابية.