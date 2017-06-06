واصلت البورصة نشاطها القياسي خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ لتسجل مؤشراتها الرئيسية مستويات تاريخية جديدة لم تسجلها من قبل مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية على الأسهم القيادية والكبرى، ما انعكس إيجابيا على باقي قطاعات السوق، وسط توقعات بحصول مصر قبل نهاية هذا الشهرعلى الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي والبالغة 25ر1 مليار دولار.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 5ر2 مليار جنيه ليبلغ مستوى7ر683 مليار جنيه، مقابل 2ر681 مليار جنيه أمس.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية/إيجي اكس30/ بنسبة 84ر0 في المائة ليبلغ مستوى 42ر13633 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة، والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 33ر0 في المائة ليبلغ مستوى 84ر592 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى ارتفع بنحو 41ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 9ر1407 نقطة.