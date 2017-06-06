الفلبين تعلق توجه رعاياها العمال إلى قطر2017-06-06 11:46:20
علقت السلطات فى الفلبين اليوم الثلاثاء، توجه رعاياها العمال إلى قطر، على خلفية الأزمة التى يواجهها هذا البلد، بعد أن قطعت السعودية ودول خليجية أخرى علاقاتها معه.
وأعلن مسؤول التوظيف فى الفلبين سيلفستر بيلو، إن مانيلا تتخذ احتياطات إذ تخشى أن تؤثر مشاكل كالنقص فى المواد الغذائية على رعاياها الذى يتجاوز عددهم 200 الف نسمة فى حال تدهور الازمة.
وقطعت السعودية ومصر والبحرين والامارات واليمن والمالديف الاثنين علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم “الارهاب” مما اثار أزمة دبلوماسية فى المنطقة، وقالت الدول الخليجية المعنية ومصر ان قطع العلاقات يشمل وسائل النقل مع قطر.
وتابع بيلو فى مؤتمر صحافى “نتوقع مشكلة ممكنة فى قطر”، مضيفا “على سبيل المثال نعلم ان قطر لا تنتج أغذية واذا حصل شيء ونقصت المواد الغذائية أو حصلت أعمال شغب نتيجة ذلك، فمن المؤكد ان عمالنا فى الخارج... سيكونون بين أوائل الضحايا”، ومضى يقول “لهذا السبب علينا اتخاذ اجراءات احتياطية”.
وأشار بيلو إلى وجود 141 الف عامل مسجلين فى قطر اعتبارا من العام الماضي، لكن الرقم الاجمالى يمكن ان يتجاوز 200 الف فلبينى اذا تم احتساب المقيمين بشكل غير شرعى، وسيشمل منع السفر الافراد الذين تمت الموافقة على أوراقهم أو الذين باتوا مستعدين للسفر إلى قطر، بحسب بيلو.
من جهته، أعلن ارنستو ابيلا المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتى، أن الأزمة فى الخليج “قد تترك بعض الانعكاسات” على العمال الفلبينيين، وتابع ان الوكالات الحكومية ستساعد المتضررين، يعمل أو يقيم اكثر من 10 ملايين فيليبينى بشكل دائم فى الخارج ويرسلون مليارات الدولارات سنويا وهو ما يساعد الاقتصاد فى بلادهم.
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