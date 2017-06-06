«التخطيط» تعتمد 500 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات والأسمرات2017-06-06 11:44:44
اعتمدت وزارة التخطيط زيادة مالية لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بقيمة 500 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2016/2017، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية.
ويخصص مبلغ الـ 500 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية في أربعة محافظات هي القاهرة والغربية والإسكندرية وبورسعيد، وحصلت المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات على 65 % من قيمة المبلغ المخصص لأعمال التطوير، بقيمة 325 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمشروع تطوير المناطق العشوائية، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين في الوقت الراهن وفي المستقبل، مشيرة إلى أن أول نقطة في تحسين جودة حياة المواطن المصري هي توفير المسكن الملائم والآمن.
وقالت السعيد ” لهذا السبب كان التركيز على الانتهاء من تنفيذ حي الأسمرات، والذي يستفيد منه سكان المناطق العشوائية بالغة الخطورة مثل الدويقة واسطبل عنتر وبطن البقرة”.
وأضافت إن تطوير المناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين هو أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، والتي تشكل أساسا لبرنامج الحكومة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكاني بحي المقطم في نهاية مايو 2016، وتم نقل سكان المناطق بالغة الخطورة إليه، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 62 فدانا، وبإجمالي عدد وحات 7440 وحدة.
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