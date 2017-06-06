صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية «الحربية - البحرية - الجوية - الفنية العسكرية - الدفاع الجوى - كلية طب القوات المسلحة - المعهد الفنى للقوات المسلحة»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، دفعة أكتوبر 2017.

وتبدأ توقيتات سحب الملفات اعتبارا من يوم 11 يونيو الجارى، من مكتب تنسيق الكلية الحربية، بالإضافة إلى مكتب تنسيق “نادى الفتح” الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية اعتبارا من يوم 27 يوليو 2017، وكذلك مكتب تنسيق أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من 27 يوليو 2017، حيث أن سحب الملفات مُتاح حتى منتصف شهر أغسطس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية.

وقد تمت إضافة مرحلة الكشف الطبي على الطلبة بمكتب تنسيق الإسكندرية بمستشفى مصطفى كامل العسكري، وذلك تيسيرا على الطلبة المتقدمين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، موضحا أن فترة التدريب الأساسي للطلبة تبلغ ثلاثة أشهر لجميع الكليات.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريو الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخر

أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقًا للشروط والمجموع الذى يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية

ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد

أن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح

أن يكون حسن السير والسلوك

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

يشترط على الطالب المتقدم للكيات والمعاهد العسكرية أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج

لا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أى كلية معهد عسكرى مدرسة عسكرية

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم “الكلية الجوية فقط يسمح للطول بأقل من 170 سم وحتى 158 سم كحد أدنى”

أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية ة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية أثناء الاختبارات

أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبارات، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى.

أن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكشف الهيئة وفقًا لتقييم لجنة الاختبار

أن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية

أن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية بالتضامن مع والده أو ولى أمره بالالتزام الكامل بشروط التقدم للكليات والمعاهد العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالمعهد الفنى للتمريض بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهد بإقرار كتابى بذلك.

الشروط الخاصة بكل كلية عسكرية

أولا: الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسيمها «العلمي – الأدبي»، وألا يزيد السن في 1 – 11 – 2017 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 %.

ثانيا الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العملي شعبتي «الرياضيات – العلوم» بشرط أن يكون طالب شعبة «العلوم» قد حصل على 70 % فأكثر في مادة الرياضيات وفي الصف الثاني الثانوي، ويتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا تزيد السن في 1 – 11 – 2017 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر.

ثالثا: الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها «العلمي – الأدبي»، وألا تزيد السن في 1 – 11 – 2017 عن 22 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60 % فأكثر.

رابعا: الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة الرياضيات» فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي «الفيزياء والرياضيات» على 70 % فأكثر، وألا يزيد السن في 1 – 11 –2017 عن 21سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92 % فأكثر.

خامسا: كلية الدفاع الجوي:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من القسم العملي «شعبة الرياضيات» فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي «الفيزياء والرياضيات» على 70 % فأكثر، وألا تزيد السن في 1 – 11 – 2017 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85 % فأكثر.

سادسا: كلية الطب للقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة العلوم» فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا تزيد السن في 1 – 11 – 2017 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97 % فأكثر.

سابعا: المعهد الفني للقوات المسلحة:

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «القسم العلمي» شعبة «الرياضيات – العلوم»، ويقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية «القسم العلمي»، ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام «خمس وثلاث» سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط، أو معهد «الدنبسكو» بشرط أن تكون التخصصات في «الميكانيكا – الكهرباء» فقط، وألا تزيد السن في 1 – 11 – 2017 عن 21 سنة.

ويقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالات «المجال الهندسي - المجال التكنولوجي»، وسيراعي شرط السن للحاصلين على هذه الشهادات أثناء التقديم حيث سيسمح لعامين إضافيين للطلبة المقيدين في دراسات أعلى ليكون 23 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للحاصلين على الثانوية العامة 65 % فأكثر والثانوية الصناعية 75 % فأكثر.

وقال اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية إن طلبة كلية طب القوات المسلحة، وكذلك طلبة الكلية الفنية العسكرية يجوز لهما أثناء الكشف الطبي ارتداء نظارة، مؤكدا أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية للطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية.

الآلاف يتقدمون للكليات العسكرية

وشدد اللواء أبو إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي على أن الطالب لابد أن تكون لديه معلومات عامة عن بلده، وموقعها وحدودها الجغرافية وسواحلها ، وأهم المميزات التي تتمتع بها مصر، موضحا أن آلاف الأعداد تتقدم للكيات العسكرية، ويتسابق الطلبة في ذلك، وتحدد القيادة العامة للقوات المسلحة احتياجاتها والأعداد المطلوبة وفقا لحسابات دقيقة تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار مدير الكلية الحربية إلى أن تقييم الطلبة المتقدمين للكيات والمعاهد العسكرية يتم من اليوم الأول لسحبهم الملفات، ويتم تسجيل كافة الملاحظات التي يتم رصدها في سلوك الطالب، كما أنه لا يجوز للطالب شراء أكثر من ملف للقبول ، موضحا انه يتم تسجيل كافة بيانات الطالب على الحاسب الآلي ولن يسمح بشراء أكثر من ملف، كما أن الطالب الناجح سيتم إرسال رسالة نصية له علي الهاتف الخاص به تعلمه بأنه ناجح في الكلية التي تقدم لها.

وقال أن الفريق محمود حجازي رئيس أكان حرب القوات المسلحة حضر مشروع تيكيتيكي لطلبة الكلية الحربية ظهر فيه مدى الرقي في التدريب لطلبة الكلية الحربية، كاشفا أن هناك 9 تخصاصات داخل الكلية الحربية، جعلت الضابط خريج من الكلية الحربية علي أعلي مستوي.

وأكد اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلي الحربية أن أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية تعمل علي إعداد الطالب ليك يصبح قائد عسكري عندما يتخرج قادر علي اتخاذ القرارات وعلي مستوى عالي من التدريب.

المزايا الخاصة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية:

يتمتع طلبة الكليات العسكرية بمميزات عديدة:

-الإقامة الكاملة «سكن - تغذية – ملبس».

-الرعاية الطبية الكاملة المتقدمة و تقوم بها مستشفى الكليات العسكرية و مستشفيات القوات المسلحة.

-مزاولة الأنشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب.

-ممارسة النشاط الرياضي في جميع الألعاب والسماح للطلبة البارزين رياضيًا الذين يمثلون الأندية والمنتخبات القومية بالخروج للاشتراك مع فرقهم.

-تلقى العلم على احدث الأساليب والنظم والحصول على الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة.

-إفاد الطلبة الأوائل لبعثات علمية بالدول الصديقة.

-الاشتراك في مشروع إسكان القوات المسلحة بما يحقق لك الحصول على مسكن مناسب بعد التخرج طبقًا للمتيسر.

-الاستفاده من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي يقوم على توفير احتياجات القوات المسلحة.

-الرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته وبعد تخرجه والعمل على حل مشاكله بأسلوب حضاري.

- يمنح الطالب مصروف جيب رمزي أثناء الدراسة وبالنسبة لطلبة السنة الرابعة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة يمنحوا راتب يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم.

- بالنسبة للطلبة خريجي الجامعات والمعاهد العليا يمنحوا مرتبا شهريًا خلال فترة الدراسة بالكلية يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم أول.

يعامل من يستشهد أو يتوفى أو يصاب بعجز كلى أو جزئي أثناء فترة الدراسة بالكليات العسكرية و بسبب العمليات الحربية أو سبب الخدمة معاملة «الحالات الإصابة» معاملة الضابط من حيث التعويضات و المعاش.