قام مسلحون مجهولون يستقلون أربع سيارات بالهجوم على مجمع محاكم مدينة مصراتة الليبي ، وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يتمكنوا من تهريب مساجين من قاعة المحكمة ، دون أن يعترض طريقهم حرس المحكمة .

وذكرت ذلك اليوم بوابة “أفريقيا” الإخبارية.

ويذكر أن مدينة مصراتة تقع على بعد 200 كيلو متر شرق العاصمة الليبية طرابلس.