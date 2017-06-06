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مسلحون مجهولون يهاجمون مجمع محاكم مصراتة الليبي
التفجير الانتحاري شرق مصراتة الليبية

مسلحون مجهولون يهاجمون مجمع محاكم مصراتة الليبي

2017-06-06 11:53:42
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قام مسلحون مجهولون يستقلون أربع سيارات بالهجوم على مجمع محاكم مدينة مصراتة الليبي ، وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يتمكنوا من تهريب مساجين من قاعة المحكمة ، دون أن يعترض طريقهم حرس المحكمة .

وذكرت ذلك اليوم بوابة “أفريقيا” الإخبارية.

ويذكر أن مدينة مصراتة تقع على بعد 200 كيلو متر شرق العاصمة الليبية طرابلس.

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