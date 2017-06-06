أكد الكاتب الصحفي جهاد الخازن، أنه لا يمكن لقطر وحدها أن تقف في مواجهة الدول العربية، وعليها إعادة النظر في سياساتها على خلفية اتخاذ عدة دول قرار قطع العلاقة معها.

وتابع الخازن، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الدول كان لديها مبرر لتحركها وهو دعم قطر للجماعات الإرهابية ليدفع الشعوب ثمن هذا.

وأضاف أن البحرين كمثال لديها أسباب وجيهة لاتخاذ موقف معاد من قطر، خاصة وأن المواقف القطرية الأخيرة تجاهه الدول العربية كان بها “شذوذ”، وبالتالي عليها مراجعة نفسها والعودة إلى الصف الخليجي والعمل مع دولة بشكل إيجابي.