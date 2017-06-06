وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، 12 بروتوكول تعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لتدريب 1105 طلاب منهم 770 طالبا في مجال صناعة الملابس الجاهزة، و335 طالبا في مجال الطباعة بنظام التلمذة الصناعية داخل تلك الشركات اعتبارا من العام التدريبي2017-2018، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير العمالة الفنية اللازمة للقطاع الصناعي.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - فى بيان له اليوم - إن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار توجه الوزارة لإدخال القطاع الخاص كشريك رئيس في تطوير منظومة التدريب الفني والمهني من خلال تعزيز منظومة الأنشطة التدريبية والتوفيق بين العرض والطلب لضمان تشغيل الطلاب الذين يتم تدريبهم، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالى عن موازنة الدولة وتوفير العمالة الفنية المطلوبة لسوق العمل وإيجاد فرص تشغيل للشباب وسيتم بموجب هذه البروتوكولات إنشاء محطات تدريبية (مدرسة لكل مصنع) لربط التدريب بالتشغيل للنهوض بتلك الصناعات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن تدريب العمالة داخل الشركات يأتي ضمن الخطة التدريبية التي تعتمدها المصلحة لتوفير العمالة الفنية الماهرة وربط التدريب بالتشغيل لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة تنعكس على الناتج المحلي للصناعة.

وأضاف رئيس المصلحة إن الخطة التدريبية تشمل عشر شركات تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة تضم 370 متدربا في ست شركات للملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى، و300 متدرب بشركتين في الأسكندرية و75 متدربا بشركة في منطقة إمبابة و25 متدربا في شركة واحدة بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح الغمازى أن الاتفاق شمل شركتين تعملان في مجال الطباعة لتدريب الطلاب على صيانة ماكينات الطباعة، والتجهيز وطبع الأوفست والتجهيزات الفنية الأخرى بالسادس من أكتوبر وحلوان وسيتم تدريب 200 طالب داخل إحدى الشركات بحلوان و135 طالبا داخل إحدى الشركات في السادس من أكتوبر.