نشرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية مقالا قالت فيه، إنه كان لدى إسرائيل خطة سرية لاستخدام السلاح النووي في مصر، إذا ما اتضح أنها ستنهزم أمام الدول العربية في حرب يونيو/حزيران 1967.

حرب 1967 أو حرب الأيام الستة، هي الحرب الثالثة فيما يسمى “حروب فلسطين”؛ أي سلسلة الحروب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها.

اندلعت في 5 يونيو/حزيران 1967، بين إسرائيل من جهة وكل من مصر، والأردن، وسوريا من جهة أخرى، بتعاون مع قوات عراقية كانت مرابطة في الأردن. وكانت ذروة للأزمة التي بدأت في 15 مايو/أيار 1967.

وأوضحت الصحيفة، أنه “عشية الحرب، التي حلت ذكراها الخمسين يوم أمس الاثنين، اندفع المسؤولون الإسرائيليون لتجهيز عبوة نووية وإعدادها للاستخدام في قمة أحد الجبال بشبه جزيرة سيناء”.

وكان العميد المتقاعد بالجيش الإسرائيلي، إسحق ياكوف، الذي توفي في 2013، عن عمر 87 عاماً، قد كشف للأكاديمي النووي الإسرائيلي آفنر كوهين، هذا السر قبل وفاته.