أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، أن البعثة الدبلوماسية في قطر تحولت إلى قسم رعاية للمصالح يقدم الخدمات القنصلية العاجلة للمواطنين عن طريق السفارة اليونانية، موضحة أن هناك 3 خطوط طيران هى التركية واللبنانية والكويتية لمن يرغب في القدوم من الدوحة إلى القاهرة، ولكن الخط الساخن 19787 بين الوزارة والجالية المصرية لم يتلق أي طلب بالنزول حتى الآن.

وأضافت في مداخلة هاتفية على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أن الجالية المصرية في قطر تندمج داخل المجتمع القطري دون مشكلات، وتم التواصل مع رؤوس الروابط المصرية هناك للاطمئنان على الرعايا المصريين وتم التأكد من عدم التلويح بأي قرارات أو مضايقات تجاههم من السلطات القطرية، متابعا أن الدولة المصرية مستعدة لأي قرارات تتخذها قطر بعد قطع العلاقة معها.