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اعتقال 30 جنديا قاموا بعرقلة حركة المرور في الكاميرون
‫الشرطة الكاميرونية‬

اعتقال 30 جنديا قاموا بعرقلة حركة المرور في الكاميرون

2017-06-06 11:36:40
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية، اعتقال ثلاثين جنديا كاميرونيا من قوة التدخل المشتركة متعددة الجنسيات المكلفة بمحاربة جماعة بوكو حرام المتطرفة، قاموا بعرقلة حركة المرور من خلال وضع حواجز على الطريق الوطني رقم 1 في مدينة زيج شمالي البلاد بعد التظاهر لدفع أقساط من رواتبهم المتأخرة.

وذكرت الوزارة - في بيان، نقله راديو “أفريقيا 1” اليوم الثلاثاء - أنه تمت إعادة حركة المرور، وتم نقل الجنود المشاركين في هذا العمل إلى ياوندي، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم، مشيرا إلى أنهم طالبوا بدفع رواتبهم كجنود دوليين مثل أجور أقرانهم العاملين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الجنود الذين يعملون في قوة التدخل المشتركة المتعددة الجنسيات المكلفة بمحاربة جماعة بوكو حرام المتطرفة لا يحصلون على أجور الجنود العاملين في قوات تابعة لمهمات الأمم المتحدة.

يذكر أن قوة التدخل المشتركة متعددة الجنسيات المكلفة بمحاربة جماعة بوكو حرام المتطرفة تضم 10 آلاف جندي من الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

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