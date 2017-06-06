أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء رخصة الخطوط الجوية القطرية في المملكة، وإغلاق كافة مكاتبها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بيانا تؤكد فيه إغلاق مكاتب الخطوط القطرية، ومنحها مهلة 48 ساعة لتنفيذ القرار.

كما قررت الهيئة سحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت بيانا أمس الاثنين، أوضحت فيه، أنه إنفاذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها.

وتأتى الخطوة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر فى خطوة منسقة متهمة قطر بدعم المتشددين وإيران.