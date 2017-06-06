 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 12:03 مساءً
روابط سريعة
هيئة الطيران المدني السعودية: إلغاء رخصة الخطوط القطرية في المملكة وغلق مكاتبها
الطيران السعودي- السعودية

هيئة الطيران المدني السعودية: إلغاء رخصة الخطوط القطرية في المملكة وغلق مكاتبها

2017-06-06 11:32:28
متابعات

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء رخصة الخطوط الجوية القطرية في المملكة، وإغلاق كافة مكاتبها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بيانا تؤكد فيه إغلاق مكاتب الخطوط القطرية، ومنحها مهلة 48 ساعة لتنفيذ القرار.

كما قررت الهيئة سحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت بيانا أمس الاثنين، أوضحت فيه، أنه إنفاذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها.

وتأتى الخطوة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر فى خطوة منسقة متهمة قطر بدعم المتشددين وإيران.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3