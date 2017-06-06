أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الثلاثاء ببدء دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى مدينة الرقة من الجهة الشرقية.

وذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية دون المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الكولونيل رايان ديلون قد أعلن أمس أن قوات سوريا الديمقراطية عززت حصارها للرقة، مؤكدا أنها تبعد 5 كيلومترات فقط إلى الغرب من المدينة وأن عملية تحرير الرقة ما هي إلا مسألة وقت.