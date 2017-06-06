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الولايات المتحدة تدرس وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب
دونالد ترامب

الولايات المتحدة تدرس وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب

2017-06-06 11:26:39
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أكدت مصادر أمريكية مطلعة أن هناك جدلًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ما يجب القيام به تجاه جماعة الإخوان وحول تصنيفها كجماعة إرهابية.

ويعتبر دعم قطر للإخوان سببًا محوريًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، وفقًا لما ذكره خبراء لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأوضح موقع “إمارات 24”، أن النقاش وصل إلى عمق سياسة واشنطن، حيث أنفقت قطر الكثير من الأموال خلال السنوات الأخيرة لدعم الإخوان في أمريكا، مما أدى إلى تعميق الخلاف في دوائر السياسة الأمريكية حول ما يجب فعله بشأن الإخوان.

واعتبر العديد من حلفاء أمريكا الرئيسيين في المنطقة، ومنهم الإمارات والسعودية ومصر، أن الجماعة إرهابية.

وقالت مصادر عسكرية إن البيت الأبيض انقسم إلى مجموعتين الأولى يقودها مساعد الرئيس الأمريكي وكبير المخططين الإستراتيجيين والمستشارين ستيف بانون، والثانية بقيادة مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر ووزير الدفاع جيم ماتيس.

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