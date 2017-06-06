سحرنصر تبحث مع السفير المكسيكي زيادة الاستثمارات في مصر2017-06-06 11:28:45
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، ورامون بيزا، رئيس مجلس إدارة شركة “سيمكس” المكسيكية في مصر، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وأكد السفير المكسيكي رغبة بلاده في زيادة معدلات التعاون الاقتصادي مع مصر، عبر بحث سبل تدفق الاستثمارات المكسيكية في مصر، والتي تتركز حاليا في مجالات الأسمنت والمقاولات والتكنولوجيا.
وأوضح رامون بيزا، أن شركته هي أكبر شركة مكسيكية مستثمرة في مصر ومتواجدة في 50 دولة على مستوى العالم، موضحا أن مصر تأتي في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، بالنسبة لنشاط الشركة، حيث تبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 1.2 مليار دولار، كما تعتزم الشركة ضخ 20 مليون دولار خلال العام الحالي.
ورحبت “نصر” برغبة الشركة المكسيكية في زيادة استثماراتها في مصر، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز للمستثمرين، كما أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه عمل المسثتمرين المكسيكيين في مصر التي تتميز بموقع استراتيجي متميز به العديد من الفرص الاستثمارية المهمة للمستثمرين المكسيكيين.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات على تعديلات في قانون الشركات، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والبعد عن البيروقراطية بوصفه أبرز عوامل جذب الاستثمار التي يجب التركيز عليها.
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