الإسكان تفتح باب تقديم عقود البيع ومستندات الملكية لأراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد2017-06-06 11:26:03
قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتحت باب التقدم لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي، التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017 الخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017 بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة.
وقال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية- في بيان أصدرته الوزارة اليوم- إنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد علي النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر الجهاز، وتقديم كافة المستندات الدالة علي الملكية “أصل للاطلاع + صورة”، مرفق بها لوحة مساحية، موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، مضيفاً أن قبول الطلبات بجهاز المدينة يبدأ من 11/6/2017 وحتي 10/8/2017.
وأكد السباعي أن الهيئة تحذر كافة الشركات والجمعيات والأفراد من القيام بأي تصرفات عقارية، أو الشروع في إقامة أي منشآت علي تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، موضحاً أنه لن يلتفت لأى طلبات تم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة.
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