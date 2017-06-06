قال الأمير رعد بن زيد، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم “داعش” الإرهابي قتل 163 مدنيا عراقيا.

وقال زيد خلال افتتاح جلسة تستمر لثلاثة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان، والتي نقلته وكالة “رويترز”، إن “عاملي الأمم المتحدة أكدوا أن تنظيم داعش قتل 163 مدنيا عراقيا، غربي الموصل”.

وأشار إلى أن عملية القتل الجماعية تلك تمت، في الأول من شهر يونيو/حزيران، وجاءت لمنع المدنيين من الفرار.