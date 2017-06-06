تداولت بعض صفحات “غش الامتحانات” على مواقع التواصل الاجتماعي، صور زعمت أنها ورق أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

ولم تصدر وزارة التربية والتعليم أي بيانات أو تصريحات حول هذا الشأن

وجدير بالذكر أن هذه الصفحات كانت قد نشرت صورا لورق أسئلة امتحان اللغة العربية يوم الأحد الماضي، وهو ما صرح به رئيس امتحانات الثانوية العامة بالوزارة الدكتور رضا حجازي.