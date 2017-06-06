محمد الرفاعي: أحلم بتقديم مسلسل عن "بليغ حمدي" قبل وفاتي2017-06-06 11:26:25
أعرب الكاتب الكبير محمد الرفاعي مؤلف مسلسل “مداح القمر” الذي يتناول قصة حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي، عن أمله في تنفيذ العمل قبل وفاته .
وقال الرفاعي - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسلسل يحتاج لإمكانيات كبيرة، ليتم تصويره ما بين القاهرة وفرنسا وبريطانيا، لافتا إلى أن حلم خروج “مداح القمر” للنور مازال يراوده، خاصة أنه يتناول تفاصيل حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي منذ أن كان يسكن في منطقة شبرا، مرورا بمرحلة الثورة ثم إقامته خارج مصر مع التركيز على أعماله الفنية وأغنياته بتفاصيلها.
وتابع الرفاعي أن عددا من شركات الإنتاج تواصلت معه لتنفيذ العمل، غير أن الأمر لا يتخطى مرحلة “الكلام فقط” حتى الآن، مشيرا إلى أن المسلسل يتناول كذلك علاقة بليغ حمدي بصلاح جاهين وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب ووردة وأم كلثوم وغيرهم من المطربين والشعراء والملحنين.
كانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد أوقفت العمل في المسلسل منذ عدة سنوات للبحث عن منتج مشارك، بعد أن تعاقدت مع المخرج مجدي أحمد علي وحصل على مقدمة تعاقد، وكذلك الموسيقار ميشيل المصري، وتم بناء الديكور وتفصيل الملابس، وقبل التصوير بثلاثة أيام قرر رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وقتها سيد حلمي، وقف العمل في سابقة هي الأولى من نوعها
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