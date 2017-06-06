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اليوم.. محاكمة 379 متهماً في أحداث «فض النهضة»
الشرطة تفض اعتصام النهضة - IMG_9419

اليوم.. محاكمة 379 متهماً في أحداث «فض النهضة»

2017-06-06 08:36:29

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهر، هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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