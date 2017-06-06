قالت الخطوط الجوية القطرية، إنها ألغت رحلاتها إلى البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر وذلك بعد يوم من تعليق رحلاتها إلى السعودية.

وقالت الشركة: “إنها ستسمح للمسافرين الذين بحوزتهم تذاكر سفر مؤكدة لأى من الدول الأربع بين الخامس من يونيو والسادس من يوليو بإعادة حجز رحلاتهم فى غضون 30 يوما بعد تاريخ مغادرتهم الحالى .

وقالت الخطوط الجوية القطرية: “إن مكاتبها ستواصل العمل كالمعتاد فى الدول التى تأثرت بالقرار حتى إشعار آخر، وانضمت مصر للطيران وفلاى دبى وطيران الخليج البحرينية أمس الاثنين، إلى الاتحاد للطيران وطيران الإمارات فى تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدوحة”.

وتأتى الخطوة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر فى خطوة منسقة متهمة قطر بدعم المتشددين وإيران.