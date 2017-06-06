 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 08:44 صباحاً
روابط سريعة
محمد حماقي يستقبل مولودته الأولى " فاطمة "
محمد حماقي وزوجته

محمد حماقي يستقبل مولودته الأولى " فاطمة "

2017-06-06 08:28:25
متابعات

استقبل النجم محمد حماقي مولودته الأولى “فاطمة”، بعد أن وضعتها زوجته نهلة الحاجري، واستقرت حالتها الصحية.

وأكد عدد من محبي وجمهور النجم محمد حماقي، الخبر، وقاموا بتهنئته على وضع مولودته الأولى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3