حفتر عن أزمة قطر: هذا ثمن دعمها للإرهاب2017-06-06 08:35:35
أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه غير مسترب من قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها مع قطر، قائلا إن الدوحة يجب أن تدفع ثمن الإرهاب.
وأوضح قائد الجيش الوطني الليبي أن الأمن القومي العربي صار مهددا بسبب تحالف قطر مع الإرهاب وتمويلها له.
وتابع : “لقد أساءت قطر إلى محيطها الخليجي، وامتدت الإساءة البالغة حتى بلغت ليبيا، وقد نبهنا مرارا وتكرارا إلى خطورة ارتباطها المباشر مع الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم أنصار الشريعة وداعش في ليبيا، وعملها المتواصل لضرب الجيش الليبي والقضاء عليه. واليوم تبين ان قطر لم تكن تهدد الامن والاستقرار في ليبيا فحسب بل في العالم العربي بأسره”.
واختتم كلامه قائلا: “لا بد من أن تدفع قطر ثمن دعمها للإرهاب واستهتارها بالأمن والاستقرار في الدول العربية عامة وفي ليبيا خاصة، بما يعادل حجم مآسي ومعاناة شعبنا جراء ما اقترفته أيادي الصبية الحاكمة في قطر من جرائم ضدنا. ولعلها فرصة كبيرة للشعب القطري الشقيق للانتفاض وتحرير بلاده”.
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