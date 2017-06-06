يفتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات ” ليالى الأسمرات الرمضانية ” بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة بحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة وقيادات المحافظات والوزارة.

وقال الدكتور هشام الشريف، إن تلك الفعاليات سوف تستمر لمدة 10 أيام، وتأتى فى إطار برنامج التنمية المحلية الثقافية والثقافة للجميع، الذى سيبدأ من حى الأسمرات إلى كل المحافظات المصرية.

وأكد الشريف على اهتمام الوزارة بالثقافة والفن فى كل المجتمع المصرى باعتبارهما عنصريين رئيسيين فى التنمية المحلية، وأضاف الوزير أنه حرص على اختيار حى الأسمرات لإقامة تلك الفعاليات الثقافية والفنية لتقديم خدمات ثقافية لسكان تلك المنطقة المحرومة تماماً من من تلك الخدمات.

وشدد الوزير على أن العمل الثقافى فى مصر هو بداية مهمة لطريق تنمية الوطن، مؤكداً أن الثقافة تقود تنمية الإنسان.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الأول للفعاليات باستقبال من فرقة الاَلات الشعبية والتنورة يعقبها لقاء مع وزير التنمية المحلية ثم أمسية شعرية غنائية للشاعر الكبير جمال بخيت والملحن والمطرب أحمد إسماعيل.