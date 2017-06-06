 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 08:48 صباحاً
روابط سريعة
الحكم في طعن «صفوان ثابت» على تجميد أمواله.. اليوم
صفوان ثابت

الحكم في طعن «صفوان ثابت» على تجميد أمواله.. اليوم

2017-06-06 08:17:20

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.

وقال الطعن إن “صفوان”، كان يشارك الحزب الوطني، في كثير من المشروعات، فضلًا عن أنه كان مُشاركًا وداعمًا لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول في أي معترك سياسي، كما رفض تقلد أي منصب سياسي بالدولة.

وأكد الطعن أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال “ثابت”، غير دستوري، وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدًا أنه ليس إخوانيًّا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ”حسن الهضيبي”، المرشد العام الأسبق للإخوان، لا تعنى أنه ينتمي إلى الجماعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3