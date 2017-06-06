الحكم في طعن «صفوان ثابت» على تجميد أمواله.. اليوم2017-06-06 08:17:20
تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.
وقال الطعن إن “صفوان”، كان يشارك الحزب الوطني، في كثير من المشروعات، فضلًا عن أنه كان مُشاركًا وداعمًا لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول في أي معترك سياسي، كما رفض تقلد أي منصب سياسي بالدولة.
وأكد الطعن أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال “ثابت”، غير دستوري، وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدًا أنه ليس إخوانيًّا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ”حسن الهضيبي”، المرشد العام الأسبق للإخوان، لا تعنى أنه ينتمي إلى الجماعة.
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