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صبحي ينعي لاعب «نيو كاسل» السابق
رمضان صبحي
رمضان صبحي

صبحي ينعي لاعب «نيو كاسل» السابق

2017-06-06 08:22:05
متابعات

أعرب لاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف “ستوك سيتي” الإنجليزي رمضان صبحي عن حزنه لوفاة اللاعب الايفواري شيخ إسماعيل تيوتي المحترف بصفوف “بكين إنتربرايزس” الصيني.
وقال صبحي من خلال تغريده له باللغة الإنجليزية على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “قلبي مع عائلة وأصدقاء شيخ تيوتي ... فلترقد روحه بسلام”.
وكان اللاعب الايفواري شيخ إسماعيل تيوتي لاعب “بكين إنتربرايزس” الصيني، قد توفي عن عمر يناهز الـ“31 عاما” بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء أداء مران فريقه.
وجدير بالذكر أن اللاعب الايفواري قد لعب بالعديد من الأندية الأوروبية في السابق أبرزهم “نيو كاسل” الإنجليزي، “رودا” الهولندي، “اندرلخت” البلجيكي.

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