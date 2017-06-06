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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

2017-06-06 08:15:33
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 733 إلى 735
عيار 22 672 إلى 674
عيار 21 641 إلى 643
عيار 18 549 إلى 551
عيار 14 427 إلى 429
عيار 12 366 إلى 367
الاونصة 22,783 إلى 22,854
الجنيه الذهب 5,128 إلى 5,144
الكيلو 732,571 إلى 734,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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