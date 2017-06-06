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اليوم.. الحكم في إلغاء منع سفر نجلتي «خيرت الشاطر»
بنات خيرت الشاطر

اليوم.. الحكم في إلغاء منع سفر نجلتي «خيرت الشاطر»

2017-06-06 08:14:02

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، المرافعة في دعوى فاطمة ومريم خيرت الشاطر، نجلتي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.

وقالت الدعوى إن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأضافت الدعوى أن الطاعنات لم يرتكبن أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامهن في أي قضايا وليس لهن أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد، وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.

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